Жители Янишполя самостоятельно установили новогоднюю елку

В соцсети поблагодарили местных, которые пришли помогать.

Дружной командой жители села Янишполе приблизили праздник, установив главную елку села, сообщили в паблике Подслушано в Кондопоге со ссылкой на профиль местной жительницы Елены Левкиной.

Благодарим Янишпольцев, которым очень хочется праздничного настроения и они пришли помогать, наших постоянных помощников и депутатов Совета Янишпольского поселения — написала она в соцсети.