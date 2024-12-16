Жители Янишполя самостоятельно установили новогоднюю елку

В соцсети поблагодарили местных, которые пришли помогать.
Дружной командой жители села Янишполе приблизили праздник, установив главную елку села, сообщили в паблике со ссылкой на профиль местной жительницы Елены Левкиной.
Благодарим Янишпольцев, которым очень хочется праздничного настроения и они пришли помогать, наших постоянных помощников и депутатов Совета Янишпольского поселения — написала она в соцсети.
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