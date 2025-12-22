Жители Калевальского района простились с погибшим на СВО Дмитрием Кучиным

В поселке Калевала в Карелии состоялись похороны местного жителя Дмитрия Кучина, который погиб в ходе специальной военной операции.
Траурная церемония прошла 22 декабря. Бойца проводили в последний путь с воинскими почестями, память о нем почтили залпами салютной группы.
На траурном митинге выступили глава районной администрации Александр Гладий, представитель министерства культуры и настоятель местного храма. Земляки выразили слова поддержки и соболезнования родным и близким погибшего.
Администрация Калевальского района официально выразила семье Дмитрия Кучина глубокие соболезнования.
