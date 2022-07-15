890x80
Реклама
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Больная раком пациентка рассказала, как ее спасли от смерти врачи больницы в Карелии
Сегодня 07:15

Жители Карелии могут подписывать договоры онлайн

Новости. Общество
16:00, 19 Июля 2022
фото: © Минцифры РФ 

Новости партнеров

Приложение «Госключ» позволяет бесплатно, легко и быстро создать сертификат электронной подписи.

Более 375 тыс. договоров подписано при помощи приложения «Госключ». Сервис был запущен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в августе 2021 года.
Он позволяет бесплатно, легко и быстро создать сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи и подписывать документы онлайн. За время работы приложения в нем оформили более 500 тыс. сертификатов электронной подписи.

Сейчас в «Госключе» можно заключить договор с оператором сотовой связи, продать или купить автомобиль, подписать договор с вузом на платное обучение, зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и отправить себе документы на подпись.

Как сообщает ТГ-канал Минцифры, в планах сделать доступным для россиян двустороннее подписание документов между физическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами. Также в «Госключе» появится кадровый документооборот, можно будет оформлять сделки по аренде недвижимости и договоры с ресурсоснабжающими организациями и пользоваться возможностями портала Госуслуг.

Приложение «Госключ» доступно в RuStore, Google Play, AppStore  и AppGallery.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят
16.07.2022, 21:18
Сосед пропавшей в Петрозаводске девушки может оказаться подозреваемым в ее убийстве (ВИДЕО)

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.