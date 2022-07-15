Жители Карелии могут подписывать договоры онлайн

Приложение «Госключ» позволяет бесплатно, легко и быстро создать сертификат электронной подписи.

Более 375 тыс. договоров подписано при помощи приложения «Госключ». Сервис был запущен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в августе 2021 года.

Он позволяет бесплатно, легко и быстро создать сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи и подписывать документы онлайн. За время работы приложения в нем оформили более 500 тыс. сертификатов электронной подписи.

Сейчас в «Госключе» можно заключить договор с оператором сотовой связи, продать или купить автомобиль, подписать договор с вузом на платное обучение, зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и отправить себе документы на подпись.

Как сообщает ТГ-канал Минцифры, в планах сделать доступным для россиян двустороннее подписание документов между физическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами. Также в «Госключе» появится кадровый документооборот, можно будет оформлять сделки по аренде недвижимости и договоры с ресурсоснабжающими организациями и пользоваться возможностями портала Госуслуг.

Приложение «Госключ» доступно в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery.