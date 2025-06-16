Жители Карелии активно используют искусственный интеллект при поиске работы и работников

Карелия вошла в топ регионов СЗФО по внедрению искусственного интеллекта в подборе кадров.

24% трудоустроенных жителей Карелии и СЗФО за последний год проходили собеседования с участием ИИ. Данные приводят эксперты Авито, которые опросили 10 тысяч человек.

«Большинство опрошенных справедливо считают, что в эффективном найме важен баланс между технологиями и участием человека. Искусственный интеллект не заменяет рекрутера, а усиливает его: автоматизирует до 70% рутинных задач — от сортировки резюме до планирования интервью — и помогает сократить время закрытия вакансий в среднем на 30%. Это позволяет сосредоточиться на действительно важных аспектах — оценке мотивации, культурного соответствия и принятии финальных решений», — отмечает Дмитрий Королев, директор HR-Tech в Авито.

Среди кандидатов 18–24 лет ИИ-собеседования прошли 36%, это максимальный показатель в России. 8% опрошенных во время поиска работы не смогли отличить рекрутера от нейросети. 42% посчитали комфортными гибкий график и общение с ИИ-рекрутером.

Было и обратное мнение. Так, 34% опрошенных уверены, что живой диалог с рекрутером лучше раскрывает их сильные стороны. 34% респондентов считают ИИ инструментом экономии времени. 41% настаивают на том, что финальное решение о найме должен принимать человек.