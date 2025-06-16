здоровье работа экология
реклама на сайте
Будущие новоселы престижного жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска получат ключи от квартир уже в этом году
16.06.2025 15:44
В «Talojarvi» сдан в эксплуатацию еще один дом с видами на Онежское озеро и центральный парк
11.06.2025 16:28

Жители Карелии активно используют искусственный интеллект при поиске работы и работников

Новости. Общество
22:50, 17 Июня 2025
фото: © stock.adobe.com

Новости партнеров

Карелия вошла в топ регионов СЗФО по внедрению искусственного интеллекта в подборе кадров.

24% трудоустроенных жителей Карелии и СЗФО за последний год проходили собеседования с участием ИИ. Данные приводят эксперты Авито, которые опросили 10 тысяч человек. 

«Большинство опрошенных справедливо считают, что в эффективном найме важен баланс между технологиями и участием человека. Искусственный интеллект не заменяет рекрутера, а усиливает его: автоматизирует до 70% рутинных задач — от сортировки резюме до планирования интервью — и помогает сократить время закрытия вакансий в среднем на 30%. Это позволяет сосредоточиться на действительно важных аспектах — оценке мотивации, культурного соответствия и принятии финальных решений», — отмечает Дмитрий Королев, директор HR-Tech в Авито.

Среди кандидатов 18–24 лет ИИ-собеседования прошли 36%, это максимальный показатель в России. 8% опрошенных во время поиска работы не смогли отличить рекрутера от нейросети.  42% посчитали комфортными гибкий график и общение с ИИ-рекрутером.

Было и обратное мнение. Так, 34% опрошенных уверены, что живой диалог с рекрутером лучше раскрывает их сильные стороны. 34% респондентов считают ИИ инструментом экономии времени. 41% настаивают на том, что финальное решение о найме должен принимать человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2025, 17:30
Белорусов призвали сократить потребление картофеля до двух раз в неделю
12.06.2025, 16:18
Лучшим в Москве признан театр, которым руководит режиссер из Карелии
14.06.2025, 15:00
Город в Карелии стал одним из самых дорогих направлений для отдыха в июне
11.06.2025, 14:50
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
13.06.2025, 09:00
Музыка объединяет: как прошел первый день фестиваля «Воздух Карелии»
14.06.2025, 22:00
Названы 5 простых профессий в России с зарплатой более 100 тысяч рублей

Аналитика

12.06.2025 18:35
Тема недели
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
Парламентарии Карелии призвали не допустить роста задолженности Олонецкого молочного комбината перед государственными совхозами и сохранить коллектив предприятия.
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
«Тетрис», который изменил всё
06.06.2025 12:48
От промышленного наследия к культурному центру: в Петрозаводске вдохнут новую жизнь в исторический завод
05.06.2025 12:15
Вся аналитика

Чтиво

17.06.2025 16:54
Частная жизнь
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
7 и 8 июня в Карелии прошли сортавальские бреветы по 300 и 400 км. Участие в них приняли 23 велолюбителя, в том числе 10 человек из нашей республики.
«Больше чем футбол»: (не) спортивная драма об особенностях национальной мотивации
17.06.2025 11:40
Последний аккорд над Онего: как завершился юбилейный двадцатый фестиваль «Воздух Карелии»
16.06.2025 17:15
архив чтиво

Медиа

Финальный, четвертый день фестиваля "Воздух Карелии"
16.06.2025 13:56
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение