Жители Карелии активно разучивают танец живота и осваивают балалайку

Эксперты рассказали, какие хобби стали особенно популярны среди жителей республики.

Осенью 2025 года спрос на танцевальные занятия в Карелии вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом, сообщили аналитики онлайн-платформы для привлечения клиентов «Авито Услуги».

— Лидером стал хаус: число запросов на это направление увеличилось в 3,5 раза. На втором месте — контемпорари (рост в 3 раза), на третьем — степ (рост в 2,7 раза). В топ также вошли танец живота (более чем в два раза), классический танец (76%) и бачата (76%), — рассказали в компании.

Помимо этого, жители республики стали охотнее осваивать музыкальные инструменты. Так, популярность уроков по игре на балалайке выросла в 2,8 раза. Спрос на курсы по осваиванию виолончели увеличился на 54%, флейты — на 45%, а трубы — на 43%. Занятия по теории музыки наиболее увлечённые граждане стали посещать на 38% чаще, по игре на баяне — на 30%, по сольфеджио — на 28%, а по вокалу — на 25%.

— Сегодня учёба перестала быть обязанностью — она стала способом двигаться вперёд. Россияне все чаще инвестируют не только в профессию, но и в удовольствие от процесса. Кто-то изучает аналитику, чтобы прокачать карьеру, кто-то осваивает танго, чтобы добавить энергии в жизнь — и это тоже развитие, — прокомментировал ситуацию руководитель категорий «Красота и здоровье» и «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Ранее стало известно, что спрос на тренировки по боксу и карате в Карелии суммарно вырос на 65%. Средняя стоимость таких занятий стартует от 2000 и 1600 рублей соответственно.