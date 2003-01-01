Жители Карелии делятся кадрами с «тихой охоты»

Хорошая погода позволила жителям Карелии выбраться в лес. Фотографии с полными корзинами выкладывают грибники.
Грибной сезон в Карелии в разгаре. Кто-то сетует, что лес сухой и пустой, а у кого-то на кадрах не только корзина полная, а целый стол грибов.
В паблике «Грибы Карелии 2025» любители «тихой охоты» делятся кадрами. Много лисичек, белых, подосиновиков, пишут жители и указывают район сбора. Прионежский, Олонецкий, Калевальский, Кондопожский, Питкярантский — грибы есть и на юге, и на севере республики.
— Поехала с утра на велике со своим пятилитровиком, рядом, думала, все собрано, просто погуляю, а прогулка получилась трудовая, пришлось вызывать подмогу, — поделилась любительница грибов.
Находками похвастался и вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев. «Грибы есть. Сегодня в районе Киндасово собрал корзину белых и лисичек», — написал чиновник.
Впереди воскресенье, высматривайте точки и вперед. Погода позволит побродить по лесу. Завтра синоптики вновь обещают тепло и отсутствие осадков.