Жители Карелии добровольно отдали сотрудникам Росгвардии 15 стволов

За неделю росгвардейцы проверили более 100 владельцев оружия в республике.

Сотрудники Росгвардии и полицейские провели 103 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

В ходе рейдов жители Карелии добровольно сдали 15 единиц оружия, отметили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы составили 11 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, было изъято 6 единиц огнестрельного оружия.