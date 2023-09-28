Жители Карелии добровольно отдали росгвардейцам больше 60 стволов

За неделю сотрудники Росгвардии проверили более ста владельцев оружия.

Сотрудники Росгвардии Карелия совместно с сотрудниками республиканского МВД провели 108 проверок обеспечения сохранности находящихся у граждан огнестрельного оружия и патронов к нему.



Жители Карелии добровольно сдали 63 единицы оружия.

Росгвардейцы составили 6 протоколов об административных правонарушениях и изъяли 28 единиц огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе Росгвардии.









