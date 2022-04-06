Жители Карелии добровольно принесли в Росгвардию оружие и патроны

Жители Карелии добровольно сдали более 20 единиц оружия, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками МВД республики за прошедшую неделю провели 420 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 23 единицы оружия и 15 патронов. Росгвардейцы составили 7 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушения законодательства у граждан изъято 2 единицы оружия.