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Жители Карелии добровольно расстаются со своим арсеналом, чтобы избежать наказания

Новости. Общество
13:38, 20 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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Сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии за неделю провели 128 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов, которые находятся в собственности граждан.

Во время проверок было выявлено 15 правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъято две единицы оружия.

Кроме того, граждане добровольно сдали 23 единицы огнестрельного оружия.

Проверки проводились в рамках профилактической операции, направленной на изъятие незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания. Владельцам дается возможность добровольно сдать арсенал, и за это их не привлекают к ответственности. 

Приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

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