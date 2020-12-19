Жители Карелии добровольно расстаются со своим арсеналом, чтобы избежать наказания

Сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии за неделю провели 128 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов, которые находятся в собственности граждан.

Во время проверок было выявлено 15 правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъято две единицы оружия.



Кроме того, граждане добровольно сдали 23 единицы огнестрельного оружия.



Проверки проводились в рамках профилактической операции, направленной на изъятие незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания. Владельцам дается возможность добровольно сдать арсенал, и за это их не привлекают к ответственности.



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