Правоохранительные органы Карелии за неделю провели 31 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов, которые есть у граждан.
Проверки проводили сотрудники Управления Росгвардии и МВД.
Как сообщили в Управлении, росгвардейцы составили 5 протоколов об административных правонарушениях.
Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия, еще шесть изъято принудительно.
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