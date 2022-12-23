Правоохранительные органы Карелии за неделю провели 31 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов, которые есть у граждан.

Проверки проводили сотрудники Управления Росгвардии и МВД.

Как сообщили в Управлении, росгвардейцы составили 5 протоколов об административных правонарушениях.

Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия, еще шесть изъято принудительно.