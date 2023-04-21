Жители Карелии добровольно сдали 13 стволов

За прошлую неделю росгвардейцы изъяли 8 единиц оружия у жителей Карелии.
Проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей, проводились Управлением Росгвардии по Карелии на прошлой неделе. Всего росгвардейцы провели 50 проверок.
Жители республики добровольно сдали 13 единиц оружия. Сотрудники составили протоколы об административных нарушениях.
Также росгвардейцы изъяли 8 единиц оружия у жителей Карелии.
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