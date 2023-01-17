Сотрудники Росгвардии и МВД Карелии за прошедшую неделю провели 79 проверок обеспечения сохранности у граждан огнестрельного оружия и патронов.
Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.
Жители Карелии добровольно сдали 17 единиц оружия. Росгвардейцы составили 6 протоколов об административных правонарушениях. Изъято 7 единиц огнестрельного оружия.
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