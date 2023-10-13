Жители Карелии добровольно сдали 17 стволов

Еще 9 единиц оружия изъяли.
Вместе с полицией Карелии сотрудники и военнослужащие Росгвардии в республике провели 83 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей, сообщили в управлении 14 октября.
Добровольно жители Карелии сдали 17 единиц огнестрельного оружия и 5 штук патронов, а 9 единиц росгвардейцам пришлось изъять.
По итогам проверки сотрудники составили 4 протокола об административных правонарушениях.
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