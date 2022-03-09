Жители Карелии добровольно сдали 20 единиц оружия

За неделю росгвардейцы провели 87 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, жители республики за неделю добровольно сдали 20 единиц оружия и 44 патрона. Росгвардейцы составили 16 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушение законодательства изъята одна единица оружия.

Ранее сообщалось, на территории республики прошла операция «Оружие». В отношении 13 граждан возбуждены уголовные дела, 7 жителей республики привлечены к административной ответственности. Из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия, 1650 боеприпасов, около 2 килограммов взрывчатых веществ.