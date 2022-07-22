Жители Карелии добровольно сдали 8 единиц оружия за неделю

Сотрудники Росгвардии проверили более 130 владельцев оружия.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, за прошедшую неделю в республике проведено 139 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 8 единиц оружия. Росгвардейцы составили 6 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушение законодательства изъято 2 единицы оружия.

Ранее сообщалось, старая винтовка довела жителя поселка Карелии до уголовного дела.