Жители Карелии добровольно сдали 9 единиц оружия за неделю

Сотрудники Росгвардии проверили более 100 владельцев оружия в республике.

Сотрудниками и военнослужащими Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю проведено 120 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщили в ведомстве.

Жители Карелии добровольно сдали 9 единиц оружия. Росгвардейцы составили 10 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

Ранее сообщалось, ФСБ накрыла подпольных оружейников в Карелии.