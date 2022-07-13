890x80
Реклама
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех
Сегодня 00:01
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Экс-директор управляющей компании обвиняется в присвоении денег жильцов в Петрозаводске
29.07.2022 16:26

Жители Карелии добровольно сдали 9 единиц оружия за неделю

Новости. Общество
10:48, 30 Июля 2022
фото: Управление Росгвардии по РК

Новости партнеров

Сотрудники Росгвардии проверили более 100 владельцев оружия в республике.

Сотрудниками и военнослужащими Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю проведено 120 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщили в ведомстве.

Жители Карелии добровольно сдали 9 единиц оружия. Росгвардейцы составили 10 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

Ранее сообщалось, ФСБ накрыла подпольных оружейников в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.07.2022, 15:31
Погода будет как осенью: в Карелию идут холода
23.07.2022, 11:46
Масштабное отключение света ждет жителей Петрозаводска этой ночью
27.07.2022, 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, какие дыни и арбузы нельзя покупать
24.07.2022, 10:39
«Лето продолжается»: синоптики рассказали о погоде в Карелии на следующей неделе
26.07.2022, 14:45
Пропавший в Карелии 62-летний рыбак найден мертвым
26.07.2022, 06:40
Рецидивист, отсидевший за смерть двух человек в Карелии, на свободе убил еще двоих

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.