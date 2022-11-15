Жители Карелии добровольно сдали 9 стволов за неделю

Еще 5 единиц оружия было изъято, сообщили в Росгвардии республики.

Росгвардейцы Карелии за минувшую неделю провели вместе с сотрудниками МВД 47 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 9 единиц оружия. Росгвардейцы составили 7 протоколов об административных правонарушениях, а также изъяли 5 единиц оружия.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя села Кончезеро, обматерившего продавцов в Петрозаводске.