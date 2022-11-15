Жители Карелии добровольно сдали 9 стволов за неделю

Еще 5 единиц оружия было изъято, сообщили в Росгвардии республики.
Росгвардейцы Карелии за минувшую неделю провели вместе с сотрудниками МВД 47 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Жители Карелии добровольно сдали 9 единиц оружия. Росгвардейцы составили 7 протоколов об административных правонарушениях, а также изъяли 5 единиц оружия.
Ранее сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя села Кончезеро, обматерившего продавцов в Петрозаводске.
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