Жители Карелии добровольно сдали более 20 единиц огнестрельного оружия

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Карелии с 27 ноября по 4 декабря провели 80 проверок огнестрельного оружия, находящегося у граждан.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



В результате проверок было выявлено 8 правонарушений. Виновные привлечены к административной ответственности. Изъято две единицы оружия.

Кроме того, Управление Росгвардии по Республике Карелия продолжает профилактическую операцию "Оружие", в ходе которой граждане могут добровольно сдать незаконно хранящегося оружие, патроны, боеприпасы взрывчатые вещества и средства взрывания.

За отчетные период жители Карелии добровольно сдали 22 единицы огнестрельного оружия.

