Жители Карелии добровольно сдали более 25 единиц оружия

Сотрудники Управления Росгвардии и МВД за неделю провели в Карелии 430 проверок сохранности огнестрельного оружия и патронов, которые хранятся у населения.
О результатах проверок сообщили в Управлении Росгвардии.
Жители Карелии добровольно сдали 26 единиц оружия и 398 патронов.
Росгвардейцы составили 14 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.
За нарушения законодательства у граждан изъято 2 единицы оружия.
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