Жители Карелии добровольно сдали более 25 единиц оружия

Обществоведение

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова приехала домой в Петрозаводск и дала большое интервью о спорте, личной жизни, планах создания центра гимнастики в городе и об отсутствии поддержки карельских чиновников.