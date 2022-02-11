Жители Карелии добровольно сдали полиции еще более 20 единиц оружия

В Карелии сотрудники Росгвардии за неделю проверили более 240 владельцев оружия.

Об этом сообщили в региональном управлении правоохранительного ведомства.

Жители Карелии добровольно сдали 21 единицу оружия и 212 штук патронов. Росгвардейцы составили 8 протоколов об административных правонарушениях в этой сфере. За нарушение законодательства изъята 1 единица оружия.

Как сообщалось ранее, массовые проверки проводятся в соответствии с поручением президента Российской Федерации «О профилактических мерах в сфере оборота оружия».





