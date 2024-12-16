Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам 6 единиц оружия за неделю

Сотрудники Росгвардии провели плановую проверку хранения огнестрельного оружия у граждан республики.

Сотрудниками Росгвардии Карелии совместно с МВД за минувшую неделю проведено 102 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Росгвардейцы составили 7 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. Изъята 1 единица огнестрельного оружия. Жители Карелии добровольно сдали 6 единиц оружия и 9 патронов.