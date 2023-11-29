Жители Карелии еще могут купить дешевые билеты на авиарейсы из Петрозаводска на каникулы

«Фактор News» составил список прямых авиарейсов в интересные города, на которые еще можно успеть купить недорогие билеты.

До Нового года осталось 30 дней. Но жителям республики, планирующим устроить себе путешествие на новогодние каникулы, уже сейчас нужно позаботиться о покупке билетов. Из Петрозаводска можно улететь в Калининград, Москву, Минеральные Воды, Сочи, Казань и Екатеринбург.

Так, в Калининград самолет из Петрозаводска летает по воскресеньям: 3, 10, 17 и 24 декабря. Билетов на все другие даты до 14 января включительно уже нет. Авиабилет стоит 7 500 рублей или 6 200 рублей по тарифу «Лайт Эконом».

На какие авиарейсы еще можно купить билеты, знает «Фактор News».