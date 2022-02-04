Жители Карелии ежедневно берут в банках кредиты для мошенников

Полиция Карелии взывает к разуму и просит не доверять незнакомцам, которые заводят разговоры о деньгах.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлениям жителей Петрозаводска, пострадавших от действий мошенников. Ущерб от действий злоумышленников составил 399 тысяч рублей и 249,9 тысяч рублей.

Так, жительница Петрозаводска 1960 года рождения обратилась в полицию после того, как лишилась 400 тысяч рублей. Заявительница рассказала, что ответила на телефонный звонок с незнакомого номера. Собеседник представился работником государственной организации и сообщил, что злоумышленники получили доступ к персональным данным и на женщину оформили кредит. Он же убедил её в необходимости оформления так называемого «зеркального кредита».

Псевдоспециалист не прекращал разговор с заявительницей и настаивал на соблюдении конфиденциальности. Петрозаводчанка оформила на себя кредитные обязательства. После зачисления средств телефонный аферист убедил сообщить реквизиты карты: номер и код на обратной стороне, а также код из смс-сообщения. В тот же момент все средства были перечислены на неизвестный счет.

В похожей ситуации оказался 42-летний петрозаводчанин. Мужчина поверил информации телефонного собеседника об оформленном на его имя кредите. Заявитель, якобы аннулируя действия мошенников, оформил кредит, обналичил 249,9 тыс. рублей и перевел их на продиктованные ему счета.

Как только средства жителей Петрозаводска были размещены на «безопасных, резервных счетах», аферисты прекращали разговор.

Полиция Карелии напоминает! Никогда не сообщайте персональные данные, номера банковских карт, пароли неизвестным. Помните, что в телефонном разговоре неизвестный может представляться любым именем и выдавать себя за сотрудника любой организации! При получении подобных звонков прекратите разговор. В случае сомнений в сохранности средств, самостоятельно обратитесь в банк за консультацией.