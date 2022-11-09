Жители Карелии голосуют за населенные пункты, в которые проведут интернет

Возможность выхода в интернет поселки получат по федеральному проекту устранения цифрового неравенства.

В 2023 девять поселков и деревень подключат к интернету, в 2024 году список удаленных населенных пунктов республики Карелия, где будет проведена устойчивая интернет связь, может пополнится на несколько наименований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

Развитие доступа к интернету в отдаленных и малонаселенных пунктах республики Карелия — одно из важных направлений проекта «Устранение цифрового неравенства». По проекту доступ к интернету получают жители деревень и поселков с численностью от 100 до 500 человек.

«В 2022 году в проект вошли 9 населенных пунктов республики: п. Хвойный и с. Нюхча Беломорского района, п. Кинелахта Олонецкого района, п. Панозеро Кемского района, п. Маслозеро Медвежьегорского района, п. Шалговаара Медвежьегорского района, д. Уница Кондопожского района, п. Ласанен Лахденпохского района, д. Куганаволок Пудожского района. Все работы по плану должны быть завершены до 1 апреля 2023 года», ― рассказали в министерстве.

В этом году жители Карелии также сами выбирают, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь. Перечень населенных пунктов, которые включаются в проект «Устранение цифрового неравенства» в 2023 году, определяет Минцифры РФ по итогам всероссийского голосования. По всей России выберут еще 1 800 населенных пунктов, где интернет и мобильная связь появятся в 2023 году. Для каждого региона определено плановое количество населенных пунктов.

Сделать свой выбор просто — до 12 ноября через онлайн-голосование на платформе Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/inet. Также проголосовать можно по почте. От одного населенного пункта достаточно одного общего письма. По почте письма будут принимать до 26 ноября 2022 года.

«Устранение цифрового неравенства» — это один из приоритетных проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика», который к 2030 году позволит провести интернет во все населенные пункты страны, где живет от 100 до 500 человек. В этих небольших селах и деревнях появится возможность пользоваться современной мобильной связью и скоростным мобильным интернетом стандарта LTE.