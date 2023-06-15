Жители Карелии хотят летать из аэропорта «Петрозаводск» в Сочи, Минск и Калининград

Петрозаводский аэропорт проводит опрос, куда летим в 2024 году.

Аэропорт «Петрозаводск» интересуется у подписчиков в своем официальном паблике в соцсети, куда они хотят отправиться в путешествие в следующем году. Среди вариантов ответов есть города, куда уже летают самолёты из Петрозаводска и неоткрытые направления. Об этом пишет «Фактор News».

Пока в опросе аэропорта лидирует Сочи. Второе место досталось Минску, а третье – Калининграду.

Какие еще варианты для полетов предлагает аэропорт, знает «Фактор News».