Жители Карелии имеют право на новые социальные выплаты

На традиционном брифинге журналистам рассказали об изменениях, которые произошли в системе социальной защиты Карелии в 2023 году.

Единое пособие



Прежде всего, речь шла о так называемом едином пособии, которое для удобства населения объединило сразу пять социальных выплат. Это пособия беременной женщине при постановке на учет до 12 недель, на первого ребенка до трех лет, на третьего или последующих детей до трех лет по региональным правилам, на детей от трех до семи и от восьми до 17 лет.

Об этом СМИ рассказали министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова и управляющий региональным отделением Социального фонда РФ Юлия Ермакова. Единое пособие будут назначать семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума. В Карелии это 18 950 рублей в районах Крайнего Севера и 17 698 рублей в местностях, приравненных к нему.



В первом случае речь идет о Лоухском, Беломорском, Кемском и Калевальском районах, а также Костомукше; во втором — о Петрозаводске и всех остальных районах. Размер пособия может составить 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка. Это зависит от того, на каком основании выплачивается пособие.



В нашей республике ежемесячная выплата на детей составит от 8 583 рублей до 18 382 рублей в зависимости от района. Беременные женщины будут получать от 9 645 до 20 655 рублей в месяц. При этом в текущем году будущие матери получают только половину прожиточного минимума.



«Социальный фонд активно принимает заявления, на единое пособие их поступило порядка восьми тысяч. Это и семьи с детьми, и беременные женщины. С 11 января начались выплаты. Универсальность этого пособия, в частности, заключается в том, что подается одно заявление на всех детей в семье. Ранее это было невозможно, было несколько заявлений в различные ведомства», - подчеркнула управляющий региональным отделением Социального фонда РФ Юлия Ермакова.







Как отметили на брифинге, пока единое пособие только вводится, предусмотрен переходный период. Семьи могут сохранить прежние выплаты или сразу перейти на новое пособие. Кроме того, родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, имеют право получать выплаты по старым правилам — пока ребенку не исполнится три года.



При этом, рассказала Ольга Соколова, в республике удалось увеличить возраст детей в семьях, которые могут рассчитывать на единое пособие, до 18 лет. Инициатива принадлежит главе Карелии Артуру Парфенчикову.



«Мы ввели новое пособие для семей с детьми от 17 до 18 лет, - отметила министр социальной защиты. - Получается, что в Карелии семья с детьми в течение всего периода, начиная с момента беременности и до достижения ребенком возраста 18 лет, в случае, если он учится в средней школе, может получить такое пособие».



Обращаться за социальной выплатой на несовершеннолетнего в возрасте от 17 до 18 лет нужно в отделения центра социальной работы по месту жительства.



Жилье сиротам



Также с 1 января этого года у детей-сирот стало больше возможностей купить жилье. Отметим, кроме получения квартиры от государства, сироты могут претендовать на разовую социальную выплату. Она вычисляется один раз в квартал и сейчас равна 1 623 582 рублям. Если раньше на эти деньги могли претендовать только сироты с 23 лет, то с этого года – начиная с 22 лет.



При этом, если человек берет квартиру в ипотеку, то в Карелии он может получить дополнительные средства для выплаты первоначального взноса – 300 тысяч рублей (но не более 50% от суммы этого взноса).



Социальные услуги



Кроме того, с начала года федеральные власти расширили перечень граждан, имеющих право на бесплатное социальное обслуживание на дому или в домах престарелых. Такая мера поддержки теперь касается инвалидов и участников Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя»; инвалидов боевых действий.



Адресная социальная программа



В 2023 году выросли некоторые выплаты в рамках адресной социальной программы. Так, с 1 января родители детей, не являющихся инвалидами, могут вернуть стоимость покупки протезов и других ортопедических изделий (на сумму не более 11 тысяч рублей). Разовая выплата людям, пострадавшим в результате пожара выросла до 200 тысяч рублей, отметили на брифинге. Компенсации расходов на проезд к месту учебы малоимущим студентам выплачиваются в размере его стоимости, но не более 600 рублей в день (за исключением периода каникул).

В 2023 году у всех многодетных семей появилось право на разовую матпомощь, связанную с газификацией частных жилых домов. Размер такой помощи составляет 80% от стоимости работ, но не более 121,6 тысячи рублей.







Как отметили на брифинге, наиболее популярная форма господдержки в рамках адресной социальной помощи – соцконтракт. В 2022 году в республике заключили 1 281 контракт, подавляющее большинство которых – 850 – было связано с помощью при поиске работы.



В этом году власти Карелии продолжают эту работу. Так, кроме поиска работы, малоимущие граждане смогут потратить полученные средства на свой бизнес в качестве самозанятого, развитие личного подсобного или крестьянского хозяйства. На эти цели из федерального бюджета республика получила 122,6 млн рублей. Отметим, за год эта сумма значительно выросла: годом ранее Карелии предоставили 108 млн рублей.