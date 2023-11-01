Жители Карелии изуродовали лицо мужчине пассатижами за езду на квадроцикле у их дома

Отец с сыном предстанут перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью жителю Северодвинска.

Следком Архангельской области и Ненецкого автономного округа завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Карелии и его 18-летнего сына. Жителей нашей республики обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Следствие установило, что в июле прошлого года в деревне Водокужской Шенкурского района Архангельской области между жителями Карелии и потерпевшим возникла ссора из-за того, что 37-летний северодвинец катался на мотовездеходе около частного дома. Отец с сыном применили к потерпевшему физическую силу. Потом глава семейства ударил потерпевшего пассатижами по лица. В результате у мужчины появилась рана на подбородке, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.



В ходе допроса обвиняемые признали свою вину частично и рассказали следователю, что конфликт произошел с незнакомым мужчиной, который маневрировал у их дома на квадроцикле, а после замечания наехал главе семьи на ногу. После этого северодвинец и жители Карелии подрались.



Следствие собрало достаточную доказательственную базу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следкоме Архангельской области и НАО.