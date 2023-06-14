Жители Карелии могут недорого и интересно отдохнуть в Великом Новгороде

«Фактор News» подготовил полезную инструкцию для любителей небольших путешествий на выходных.

С тех пор, как столицу Карелии и Новгород Великий связала «Ласточка», каждый уважающий себя любитель путешествий просто обязан был побывать в самом, пожалуй, знаменитом городе средневековой Руси. Но 6,5 часов на поезде — это не 7 часов на машине, когда можно вволю крутить головой по сторонам и останавливаться там, где захочется.

Интересно, что если ехать компанией из четырех человек, то по стоимости автомобильное путешествие дешевле железнодорожного раза в два: 2300 рублей в обе стороны на человека по рельсам, и примерно 1200 рублей — на колесах.

А Господин Великий Новгород встретит путешественников гостеприимно. Второй год подряд в городе идет фестиваль «Новгородское лето» — инициированный губернатором проект, который превращает весь исторический центр города в одну сплошную сцену. То есть каждые выходные на протяжении всего лета все площади, парки, пляжи и другие общественные пространства становятся площадками для концертных и спортивных выступлений, мастер-классов, художественных выставок и так далее.

Все под открытым небом, все бесплатно как для горожан, так и для приезжих. Очень актуально для жителей Карелии, которые теперь должны платить за просмотр собственных достопримечательностей.

Что нужно посмотреть в Великом Новгороде, и почему город опасен для аллергиков, знает «Фактор News».