Жители Карелии могут обратиться в органы власти через платформу обратной связи

Проблема переходит на контроль власти всего за несколько шагов

Платформа обратной связи (ПОС) — это удобный способ обратиться в органы власти и решить свой вопрос. Через платформу можно подать обращение или жалобу, принять участие в опросах, проголосовать за важные федеральные и региональные проекты, следить за прямыми эфирами и участвовать в публичных слушаниях. Также с помощью ПОС граждане могут участвовать в опросах регионального и федерального уровней.



К примеру, этим летом с помощью ПОС оперативно убрали мусор на площадке на 3-м Внутриквартальном проезде в Петрозаводске. О большом скоплении мусора через платформу сообщила петрозаводчанка. Информацию оперативно направили в городскую администрацию. Карельский экологический оператор убрал мусор.



Для того, чтобы задать вопрос необходимо перейти на сайт, авторизоваться через портал «Госуслуги» и четко описать волнующий вас вопрос, с указанием адреса и сути проблемы. Затем необходимо прикрепить фото, выбрать категорию обращения, например, «ремонт дорог», «благоустройство» или иное и поставить геолокацию. После этого остается отправить обращение и отслеживать его статус. Органы власти ответят на ваш запрос и постараются оперативно решить его.



Заявки можно отправлять круглосуточно. Важно, что персональные данные отправителя остаются в безопасности, так как доступ есть только у уполномоченных сотрудников.