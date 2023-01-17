Жители Карелии могут оформить соцконтракт через приложение

Оформить необходимые документы предпринимательской и можно через приложение «СоцЗащита»

В карельском министерстве социальной защиты рассказали о новом способе подать документы на соцконтракт в рамках предпринимательской деятельности и узнать о мерах социальной поддержки, наименовании услуг, которые гражданин получает или которые находятся в работе.

В этом может помочь новое функциональное приложение «СоцЗащита», приложение, которое предполагает интерактивное трехстороннее взаимодействие участников процесса в онлайн- режиме.

Это взаимодействие между гражданином, органом социальной защиты и экспертом, уполномоченным проводить оценку бизнес-плана. Экспертом может быть как региональный орган исполнительной власти, так и любые экспертные организации.

Подробнее о работе с социальным контрактом в приложении можно посмотреть видео.