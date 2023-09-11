Жители Карелии могут получить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно

В Управлении труда и занятости республики разъяснили, как компенсировать расходы на проезд к месту отдыха.

Во время трансляции «ЦУР объясняет» замначальника Управления труда и занятости Карелии Наталья Кушнерова ответила на вопросы, волнующие многих отпускников в республике. Люди хотят получить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Об этом пишет «Фактор News».

«Федеральным законодательством, а именно Трудовым Кодексом – статьей 325 - предусмотрена гарантия для всех граждан, которые работают на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, один раз в два год компенсации проезда к месту отдыха и обратно. Но порядок оплаты зависит от формы собственности организации. То есть, если предприятия федеральной формы собственности, то порядок компенсаций расходов устанавливается правительством Российской Федерации. Если предприятие находится в собственности субъекта РФ – соответственно такой порядок разрабатывается правительством субъекта. Органы местного самоуправления разрабатывают порядок для муниципальных организаций, а частные предприятия утверждают порядок локальными нормативными актами либо в коллективных договорах предусматривают условия», - пояснила Наталья Кушнерова.

Что важно знать работнику, чтобы воспользоваться компенсацией, знает «Фактор News».