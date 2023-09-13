Жители Карелии могут получить социальную помощь адресно

Министр соцзащиты рассказала, как работает адресный подход в системе соцзащиты Карелии

Принцип адресности все больше входит в практику предоставления социальной помощи в республике. Во время прямого эфира «ЦУР объясняет» министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова рассказала, что в Карелии действует ведомственная программа «Адресная социальная помощь». Она ежегодно разрабатывается и утверждается для того, чтобы в течение года была оперативная возможность предоставить людям те или иные меры социальной поддержки в зависимости от жизненных ситуаций.

«Усиление адресности – это один векторов в нашей профессиональной деятельности и совместной работы с законодателями для того, чтобы достигать главной цели – помогать именно тем, кто на самом деле нуждается».

По словам Ольги Соколовой, в течение года в программе сохраняются основные подходы, которые связаны с предоставлением материальной помощи при определенных жизненных ситуациях, а также с компенсацией отдельных видов расходов жителей республики с невысоким уровнем дохода. Во время прямого эфира поступил вопрос о том, какие меры поддержки предусмотрены студенту. Здесь как раз работает принцип адресной помощи.

«Исходя из самой категории «студент», невозможно определить, нуждается ли человек в какой-либо мере поддержки. Но, например, если студент проживает за пределами населенного пункта, ежедневно пользуется пригородным транспортом для обучения в образовательной организации Республики Карелия и эта семья относится к категории малообеспеченных, то такой студент может получать компенсацию за проезд», – пояснила Ольга Соколова.

Также министр социальной защиты отметила, что в программе «Адресная социальная помощь» есть новые направления – меры поддержки при газификации, предоставление помощи на основе социального контракта, а также субсидирование муниципальных образований для предоставления бесплатного питания в школе отдельным категориям детей.

Вопросы о предоставлении адресной помощи можно задать в Центре социальной работы по месту жительства или по номеру единого контакт-центра 8-800-100-000-1.