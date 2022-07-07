Жители Карелии могут помочь бойцам Донецкой и Луганской народных республик

Сделать это можно на сайте «Все для Победы».

Жители нашего региона могут отправить деньги и гуманитарную помощь бойцам Донецкой и Луганской народных республик. Сделать это можно с помощью портала «Все для Победы» https://pobeda.onf.ru/ работу которого организовал Народный фронт.

На портале рассказывается, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется бойцам, здесь же можно узнать, как грузы доставляются адресатам.

В региональном отделении Народного фронта в Карелии (г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 3, каб. 67, с 9.00 до 17.30 кроме выходных, тел. 8(8142) 595784) принимают вещи, необходимые бойцам ЛДНР. Приносить следует то, что есть в списках, размещенных в соответствующем разделе портала. Более подробную консультацию можно получить по телефону 8 (800) 200-34-11.

Портал также позволяет помочь мирному населению Донбасса: людям нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать форму помощи и в какой город ее направить.