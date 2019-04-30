Жители Карелии могут позволить себе покупку новых автомобилей

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Купить новый автомобиль в кредит может позволить себе 38% семей в Карелии, что на 15,3% больше, чем в среднем по России.
Расчеты проводились по величине зарплат и размеру кредита с учётом первоначального взноса в 20% от стоимости автомобиля и срока выплаты в три года. При этом учитывалось, что в семейных бюджетах еще должны оставаться деньги на повседневные расходы.
Исследование показало, что купить и содержать новый автомобиль стоимостью около 500 тысяч рублей может 25,89% семей в Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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