Жители Карелии могут позволить себе покупку новых автомобилей

Купить новый автомобиль в кредит может позволить себе 38% семей в Карелии, что на 15,3% больше, чем в среднем по России.

Расчеты проводились по величине зарплат и размеру кредита с учётом первоначального взноса в 20% от стоимости автомобиля и срока выплаты в три года. При этом учитывалось, что в семейных бюджетах еще должны оставаться деньги на повседневные расходы.

Исследование показало, что купить и содержать новый автомобиль стоимостью около 500 тысяч рублей может 25,89% семей в Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".