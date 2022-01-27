Жители Карелии могут позвонить по горячей линии и пригласить священника в палату

Позвонив на номер горячей линии, можно попросить о духовной поддержке, пригласить священника для совершения таинств, попросить о продуктовой помощи, сообщается в паблике Карельской епархии.

С 1 февраля 2021 года в России начала работу федеральная информационная линия церковной социальной помощи «Милосердие». Проект запустил Синодальный отдел по благотворительности по благословению Патриарха Кирилла.

Теперь по номеру: 8 (800) 70-70-222 операторы многоканальной горячей линии будут обрабатывать звонки круглосуточно, без выходных (звонок бесплатный для жителей всех регионов России), сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности.

Позвонив на номер горячей линии, можно попросить о духовной поддержке, пригласить священника для совершения Таинств, попросить о продуктовой помощи, сообщается в паблике Карельской епархии.

Кроме того, операторы расскажут о том, какую помощь можно получить в церковных социальных проектах: приютах для женщин, центрах реабилитации наркозависимых, приютах для бездомных, богадельнях — центрах круглосуточного сестринского ухода за пожилыми людьми.

«Мы создали единый телефон, по которому человек в беде сможет обратиться за помощью, — сказал председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. — В разных епархиях в период пандемии появились такие телефоны, и сейчас по благословению Святейшего Патриарха мы сможем объединить наши усилия. Эпидемия показала, как сильно востребована помощь Церкви. В храмы, церковные социальные проекты поступает много просьб о помощи. Мы стараемся помочь каждому человеку».

Горячая линия создана на базе московской справочной службы «Милосердие», которая работает с 2003 года. С апреля 2020-го телефонная служба «Милосердия» стала горячей линией московского церковного штаба помощи и принимала просьбы из столицы и области. За это время линия обработала более 34 тысяч звонков. Теперь церковный проект социальной горячей линии запущен для всей страны.

Ответственным по Петрозаводской епархии Указом Митрополита Петрозаводского и Карельского Константина назначен настоятель храма Архистратига Михаила в Чалне иерей Игорь Козлов.