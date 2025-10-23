Жители Карелии могут присоединиться к акции «Плечом к плечу: помощь штурмовикам»

Подробно со списком можно ознакомиться в группе реготделения Союза женщин или по телефону 8 (900) 458-88-02 . Там же можно найти список пунктов сбора помощи в районах и округах Карелии.

Как сообщили в Союзе женщин, есть потребность в рыболовных и маскировочных сетях любых размеров, строительном инвентаре, нижнем белье, гигиенических принадлежностях, новой металлической посуде, спальных мешках, постельном белье и одеялах. Принимаются также расходные медицинские материалы и медикаменты, протеиновые батончики.

«Конечно, „Женское движение Единой России“ в Карелии не могло не присоединиться к участию в акции наших друзей и партнеров. Мы, женщины, понимаем: сегодня мужчины встали на защиту того, что дорого каждой из нас, — на защиту нашей страны, будущего наших детей. В этом высшее мужество и высшее проявление отцовского долга и любви», — сказала Лариса Подсадник.

К участию в акции могут присоединиться все желающие до 1 ноября. Собранные посылки для военнослужащих передадут для отправки в пункт сбора в Петрозаводске. В столице Карелии сбор проходит по адресу ул. Лизы Чайкиной, 5 в будни с 9:00 до 17:00.

В Карелии проходит акция «Плечом к плечу: помощь штурмовикам» по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО, которые выполняют воинский долг на Волчанском направлении в Харьковской области.

