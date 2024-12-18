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Жители Карелии могут стать Хранителями птиц

Новости. Общество
18:00, 19 Декабря 2024
фото: © Ирина Филиппова / VK

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Жителям Карелии предложили присоединиться к акции «Хранители птиц» и помочь пернатым пережить зиму.

Наступила зима, а вместе с ней и непростое время для птиц. Чтобы помочь им пережить холодное время года, жители Беломорского округа поучаствовали в семейном конкурсе «Кормушка для птиц». Об этом сообщила администрация округа.

Как уточняется, цель конкурса — привлечь внимание к проблеме выживания птиц зимой и научить детей заботиться о природе. Участники конкурса создавали оригинальные и функциональные кормушки, которые теперь украшают улицы Беломорска.

По итогам конкурса определили победителей:

— Первое место — семья Морозовых (Диана, 8 лет).

— Второе место — семья Пайкачёвых (Михаил, 9 лет).

— Третье место — семья Заховаевых (Александр, 10 лет).

Кроме того, администрация Беломорского округа предложила горожанам присоединиться к Всероссийскому онлайн-марафону «Хранители птиц». Чтобы узнать, как правильно подкармливать птиц и какие корма им подходят, можно посетить сайт марафона.

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