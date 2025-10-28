Жители Карелии могут выбрать управляющего пенсионными накоплениями до 1 декабря

Отделение Социального фонда России по Республике Карелия напоминает о возможности до конца года сменить страховщика для управления пенсионными накоплениями.
До 1 декабря 2024 года у жителей Карелии есть возможность выбрать, кто будет управлять их пенсионными накоплениями: государственный Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Право на выбор предоставляется всем гражданам, у которых формируются пенсионные накопления.
Отделение Социального фонда по Республике Карелия напоминает, что средства пенсионных накоплений формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, у всех участников программы государственного софинансирования и у тех, кто направил материнский капитал на накопительную пенсию. Также в 2002–2004 годах накопительная часть пенсии в обязательном порядке формировалась у мужчин 1953–1966 года рождения и у женщин 1957–1966 года рождения.
Проверить, какой фонд сейчас управляет вашими средствами, можно через портал Госуслуг, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. В документе будет указана вся информация о текущем страховщике и сроке действия договора.
Как сменить страховщика? Процедура перехода зависит от выбранного пути. Так, при переходе из НПФ в СФР необходимо подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Карелия.
При переходе из СФР в НПФ или смене одного НПФ на другой сначала нужно заключить договор с выбранным негосударственным фондом, а затем с этим договором обратиться в СФР с заявлением о переходе.
Важно успеть подать все документы до 1 декабря. Заявления, поданные после этой даты, будут рассматриваться только в 2026 году, а переход может состояться в 2027-м.
Специалисты фонда предупреждают, что частая смена страховщика (чаще одного раза в пять лет) может привести к потере части инвестиционного дохода. Информация о возможных финансовых последствиях досрочного перевода средств обязательно отражается в уведомлении, которое выдается гражданину при подаче заявления.
Подать заявление можно лично в клиентской службе Отделения СФР по Карелии или онлайн на портале Госуслуг (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи). С начала года этой возможностью уже воспользовались 2193 жителя республики.
Получить консультацию по всем вопросам, связанным с пенсионными накоплениями, можно по бесплатному номеру контакт-центра Отделения СФР по Республике Карелия: 8-800-100-00-01.
