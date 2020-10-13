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Специалисты налоговой службы ответят на вопросы жителей Карелии

Новости. Общество
17:20, 13 Октября 2020
фото: © Fotolia
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Управление Федеральной налоговой службы по Карелии проведет "горячую линию" по вопросам начисления и уплаты имущественных налогов, сообщили в УФНС по Карелии.

В четверг, 15 октября, открывается "горячая линия" по вопросам исчисления и уплаты физическими лицами имущественных налогов.

В ходе "горячей телефонной линии" можно будет узнать, как воспользоваться льготой, неучтенной в налоговом уведомлении, что делать, если в налоговом уведомлении отображается неточная информация, как оплатить налоговое уведомление, если вы его до сих пор не получили. Все желающие смогут задать и другие вопросы, касающиеся ставок и льгот по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Также в ходе "горячей линии" можно будет узнать подробную информацию об использовании сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и получении к нему реквизитов доступа.

Обратиться на "горячую" линию в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия можно 15 октября с 09:00 до 17:00 по телефону 8 981-406-29-44.

 

 

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