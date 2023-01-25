Жители Карелии на время профилактических работ останутся без ТВ и радио

Отключения на этой неделе коснутся жителей Петрозаводска и Муезерского района республики.

С 7 по 9 февраля из-за профилактических работ жители Петрозаводска и Муезерского района временно останутся без радио и телевидения.

7 февраля, 08.00 – 13.00. Петрозаводск: профилактика FM-радиостанций Радио Европа Плюс, Авторадио, Радио Максимум



10.00 – 17.00. Суккозеро: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2.



8 февраля:



10.00 – 17.00. Лендеры: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2.



9 февраля:



10.00 – 17.00. Реболы: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2.



Обо всех работах филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр РК» предупреждает на своем сайте и в кабинете телезрителя.



Также разработано бесплатное мобильное приложение «Телегид». Информация обновляется еженедельно, сообщили в Минтрансе Карелии.