Жители Карелии направили в "Автоспецтранс" более 1 тысячи обращений по поводу мусора

За первые две недели после передачи функций сбора мусора в Карелии единому региональному оператору – ООО "Автоспецтранс" - в адрес компании поступило более тысячи обращений граждан.

Нарекания связаны с работой фирм, с которым "Автоспецтранс" заключил договоры подряда в Петрозаводске, сообщают "Вести Карелии".

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