Жители Карелии научились экономить с помощью цифровых сервисов

Жители республики поделились опытом экономии и финансовой успешности.

Жители Карелии не отказываются от традиционных принципов экономии, но в то же время активно осваивают цифровые сервисы, которые позволяют анализировать траты и получать многочисленные бонусы. Цифровые инструменты экономии столь обширны и адаптивны, что окажутся полезны каждому – от пенсионера и студента до молодой мамы и начинающего предпринимателя.

– Во-первых, интернет-магазины и онлайн-сервисы позволяют быстро сравнить цены на один и тот же товар, – делится опытом пенсионер из Прионежского района Дмитрий Соколов. – Например, на днях мне позвонили из страховой компании и предложили продлить страховку на машину за 4700 рублей, но я не поленился и открыл специализированный сервис. В итоге полис ОСАГО обошёлся в 2800 рублей. Три минуты и 1900 в кармане. Во-вторых, поменьше суеты. Сосед по дому после скачка цен бросился покупать масло для машины за 17 тысяч – я подождал две недели и заказал за привычные 3200. В-третьих, я раньше скептически смотрел на кешбэк, пока не обнаружил несколько тысяч баллов на карте. Теперь я держу несколько карт: по одной максимальный процент возврата на заправках, по другой фактически три раза в год обмениваю 2000 баллов на 2000 рублей на покупки в «Озоне», на третьей храню оперативный запас – почти 7% на остаток, а снимать и пополнять можно в любое время.

Подробнее о том, как жители Карелии экономят, читайте здесь.