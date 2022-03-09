Жители Карелии не хотят вакцинироваться от коронавируса

Число желающих сделать прививку от COVID-19 в республике резко снизилось.

В Карелии значительно снизилось число желающих вакцинироваться. Об этом пишет глава регионального Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Если еще в начале года мы ежедневно фиксировали до 1500 тысяч вакцинируемых, то за последние сутки всего около 100. Люди расслабились. А между тем, у нас есть примерно месяц до новой сильной волны ковида. Те, кто не вакцинировался и не сделал повторную прививку, находятся в зоне риска. Я бы даже сказал, что они почти гарантированно заболеют», - считает министр.

Михаил Охлопков предлагает жителям республики сделать прививку, обратившись в свою поликлинику или в мобильные пункты вакцинации.

Ранее глава Минздрава республики сообщил, что в Карелии произошло резкое снижение уровня коллективного иммунитета от коронавируса.