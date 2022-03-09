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Жители Карелии не хотят вакцинироваться от коронавируса

Новости. Общество
07:50, 15 Марта 2022
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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Число желающих сделать прививку от COVID-19 в республике резко снизилось.

В Карелии значительно снизилось число желающих вакцинироваться. Об этом пишет глава регионального Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Если еще в начале года мы ежедневно фиксировали до 1500 тысяч вакцинируемых, то за последние сутки всего около 100. Люди расслабились. А между тем, у нас есть примерно месяц до новой сильной волны ковида. Те, кто не вакцинировался и не сделал повторную прививку, находятся в зоне риска. Я бы даже сказал, что они почти гарантированно заболеют», - считает министр.

Михаил Охлопков предлагает жителям республики сделать прививку, обратившись в свою поликлинику или в мобильные пункты вакцинации.

Ранее глава Минздрава республики сообщил, что в Карелии произошло резкое снижение уровня коллективного иммунитета от коронавируса.

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