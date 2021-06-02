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Жители Карелии не смогли отстоять районный детский сад: чиновники закрыли корпус

Новости. Общество
13:03, 03 Июня 2021
фото: Ксения Сорокина / МК в Карелии

Корпус детского сада в Суоярви, имеющий название "Елочка", закрыт местной властью, несмотря на протесты родителей.

Об этом сообщает паблик «Alars© в Суоярви».

«Администрация закрывает садик „Елочка“. Сегодня из садика вывезли продукты, а родителям предложили отвезти детей на автобусе в другой сад. Еще в пятницу никто об этом не знал! Часть родителей отказались везти детей в другой сад, но некоторые были вынуждены согласиться, так как день, конечно, уже распланирован, не с кем срочно оставить маленьких. Вот это был удушающий сюрприз!», — говорится в заявлении паблика, опубликованном первого июня.

Ранее сообщалось, что местные власти намеревались закрыть корпус «Елочка» из-за его нерентабельности. Чиновники собирались распределить детей в другие здания. Родители выступили против. Они заявляли, что в таком случае они будут вынуждены преодолевать с детьми большие расстояния, что доставляет неудобства и может потребовать дополнительных расходов. Родители также сообщали, что закрытие корпуса садика может обернуться потерей рабочих мест для воспитателей и родителей. Люди выходили на акции протеста.

Местные власти, в свою очередь, сообщали о намерении открыть в здании бывшего детсада отделение для временного проживания инвалидов и пожилых граждан.

Ранее глава администрации Суоярвского района Роман Петров получил предостережения от карельской прокуратуры и Роспотребнадзора. Так, прокуратура установила, что чиновники могут не знать, хватит ли всем дошкольникам места в оставшихся корпусах детского сада, а Роспотребнадзор выяснил, что при закрытии корпуса «Елочки» число детей в группах может превысить нормативы по площади комнат.  Кроме того, проверка прокуратуры и Роспотребнадзора выявила коммунальные проблемы в садике, куда будут переведены дети из корпуса «Елочка».

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Комментарии

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2021-06-03 13:27:31
Там где правят педроссы всегда разруха и закрытые социальные объекты.
Гость
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