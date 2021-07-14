Жители Карелии не уверены, что смогут найти новую работу – в других регионах оптимизма больше

Уровень оптимизма при поиске новой работы среди жителей Карелии ниже, чем в большинстве регионов России.

Это следует из результатов исследования, проведенного агентством по поиску работы и персонала Head Hunter. Они показали насколько жители Карелии уверены в том, что смогут без проблем найти работу в течение 3 месяцев, а также представители каких профессий сомневаются в этом больше других.

«Индекс успеха трудоустройства в ближайшей перспективе по ощущениям жителей Карелии находится на уровне нулевого пункта, что существенно ниже среднероссийского уровня. В итоге Карелия оказалась на 64 месте среди регионов России», — говорится в комментарии к рейтингу.

Представители каких профессий больше других боятся не найти работу, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».