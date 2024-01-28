Жители Карелии за неделю обратились за помощью в единую службу спасения больше 4 тысяч раз

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения дали статистику вызовов за прошедшую неделю.

Как рассказали в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (ОЖ и БН), за неделю с 22 по 28 января в единую службу спасения по номеру «112» поступило 7150 вызовов.



Из всего количества вызовов для оказания помощи населению было направлено:

— в пожарную охрану — 31,

— в полицию — 369,

— в службу скорой медицинской помощи — 955,

— в аварийную службу газовой сети — 2,

— для комплексного реагирования (две и более служб) — 195.

— в дежурно-диспетчерскую службу — 141,



Кроме того, поступило 2015 ложных вызовов и 814 для получения справок, сообщили в Госкомитете по ОЖ и БН.



В Госкомитете напомнили жителям Карелии о том, что операторы ЕСС «112» не дают справок, а за совершение ложных вызовов предусмотрено административное наказание.



Система «112» осуществляет приём звонков от населения для экстренного реагирования оперативных служб, когда жизни человека угрожает опасность и нужна неотложная помощь, написали в официальном паблике Госкомитета.