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Жители Карелии за неделю обратились за помощью в единую службу спасения больше 4 тысяч раз

Новости. Общество
17:40, 29 Января 2024
фото: © Orientfootage / istockphoto

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В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения дали статистику вызовов за прошедшую неделю.

Как рассказали в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (ОЖ и БН), за  неделю с 22 по 28 января в единую службу спасения по номеру «112» поступило 7150 вызовов.

Из всего количества вызовов для оказания помощи населению было направлено:
— в пожарную охрану — 31,
— в полицию — 369,
— в службу скорой медицинской помощи — 955,
— в аварийную службу газовой сети — 2,
— для комплексного реагирования (две и более служб) — 195.
— в дежурно-диспетчерскую службу — 141,

Кроме того, поступило 2015 ложных вызовов и 814 для получения справок, сообщили в Госкомитете по ОЖ и БН.

В Госкомитете напомнили жителям Карелии о том, что операторы ЕСС «112» не дают справок, а за совершение ложных вызовов предусмотрено административное наказание.

Система «112» осуществляет приём звонков от населения для экстренного реагирования оперативных служб, когда жизни человека угрожает опасность и нужна неотложная помощь, написали в официальном паблике Госкомитета.

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