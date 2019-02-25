Жители Карелии оплачивают банковскими картами 44% от всех покупок

По этому показателю в 2018 году республика заняла 5 место в Северо-Западном федеральном округе и 13 место в России.

Таковые результаты исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

По количеству платежных терминалов Карелия оказалась на 4 месте в СЗФО и на 13 месте среди регионов России. В Карелии насчитывается 198,2 платежных терминала на 10 тысяч населения.

Относительно высокий показатель Карелии объясняется тем, что в республике выше уровень доверия к финансовым институтам и лучше развита финансовая инфраструктура.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".