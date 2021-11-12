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Жители Карелии отдают на выплату кредитов почти 70% зарплаты

Новости. Общество
15:40, 29 Ноября 2021
фото: © Валерий Матыцин / ТАСС

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Задолженность по кредитам населения Карелии выросла за год, в среднем, до 348,3 тыс. рублей на человека, что на 57,6 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством РИА Новости при составлении рейтинга регионов по закредитованности населения.

Карелия заняла 60 место — в тридцатке самых закредитованных регионов. Этот показатель в республике составил 69,3%. Он рассчитывался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения и годовой зарплаты.

В среднем по Россити уровень закредитованности составил 55%.

«Значительный рост потребительского кредитования наблюдается при умеренных темпах прироста заработной платы, что приводит к росту долговой нагрузки россиян… В 2022 году темпы розничного кредитования замедлятся, однако по-прежнему могут опережать динамику зарплат. По оценкам экспертов, прирост кредитования физических лиц будет менее 14%, против прироста зарплаты в 7–10%. Таким образом, отношение задолженности и зарплаты по итогам 2022 года может увеличиться еще на один-три процентных пункта — на фоне ощутимого роста ставок это может стать большой проблемой, предупреждают эксперты. При этом в ряде регионов, где уже наблюдается высокая закредитованность, жители могут столкнуться с экономическими проблемами из-за необходимости отдавать значительную часть доходов на погашение долгов и выплату процентов», — говорится в комментарии к рейтингу.

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Комментарии

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