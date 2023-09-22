Жители Карелии отдали аферистам 375 тысяч рублей

Среди доверчивых жителей оказались пенсионеры.

В полицию Кемского района поступило заявление 46-летней местной жительницы о хищении средств, рассказали в пресс-службе МВД Карелии 23 сентября.

Женщина ответила на звонок с незнакомого номера от якобы сотрудницы правоохранительного ведомства, которая сообщила, будто бы злоумышленникам стали доступны данные кемлянки и они оформляют без ее ведома кредит.

Пострадавшая согласилась содействовать лже-сотруднице в поимке мошенников. Под руководством телефонной мошенницыженщина обратилась в банк, оформила кредит и перевела деньги на продиктованный ей номер счета. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

На похожую уловку попалась и 56-летняя петрозаводчанка. Она поверила, что общается с работником портала госуслуг, который сообщил о незаконных действиях со стороны третьих лиц. Чтобы сберечь деньги, аферист предложил перевести средства на посторонний счет. Петрозаводчанка перевела 100 тысяч рублей и только потом догадалась, что общалась с мошенниками.

В Муезерском районе жертвой мошенников стал пенсионер 1952 года рождения. Он поверил, что общается с работником службы безопасности банка и под его диктовку совершил ряд действий. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

Еще одну 81-летнюю петрозаводчанку мошенники убедили перевести сбережения через терминал самообслуживания под предлогом сохранения финансов. Пожилая женщина лишилась 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предупредили, что при поступлении звонков от незнакомых людей, которые представляются работниками банков, госучреждений, правоохранительных органов и требуют оформить кредит или перевести деньги, нужно прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк.